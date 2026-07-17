Fudbalski klub Partizan predstavio je domaći i gostujući dres za novu sezonu.

Crno-beli su ostali verni tradicionalnoj kombinaciji boja za prvi dres uz dodatak zlatnih motiva, dok je drugi dres plava-bordo kombinaciji.

- Stadion Partizana odredio je prepoznatljiv vizuelni koncept kampanje. Umesto da stadion tretira samo kao kulisu, serija fotografija koje je fotografisao poznati fotograf Diogo Lopes, proslavlja emotivno nasleđe Humske ulice njegovu arhitekturu postavlja u središte priče. Hodnici, stepeništa, tribine i prepoznatljive betonske konstrukcije postaju deo živog portreta Kluba, kolektivnog sećanja i trajnog osećaja pripadnosti - piše na sajtu kluba.

- Domaći dres za sezonu 2026/27 zadržava prepoznatljive crno-bele vertikalne pruge FK Partizan, oplemenjene zlatnim i savremenim detaljima. Izrađen u prepoznatljivom Kappa KOMBAT kvalitetu, dres donosi moderan, anatomski kroj, pažljivo oblikovane detalje i 3D silikonski grb Kluba. Dizajn ostaje veran vizuelnom nasleđu Partizana, istovremeno nudeći jasnu i savremenu interpretaciju njegovog istorijskog identiteta.

Gostujući dres za sezonu 2026/27 donosi upečatljivu plavu-bordo kombinaciju, kao omaž originalnoj kombinaciji boja prvih Partizanovih dresova - navode iz Partizana.