Mladi krilni napadač crno-belih Dušan Jovanović vratio se u Beograd svega nekoliko dana nakon što je dogovoreno da karijeru privremeno nastavi u Mačvi iz Šapca.

Umesto očekivane borbe za veću minutažu i afirmaciju u novoj sredini, saradnja je završena pre nego što je praktično i počela.

Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana Laneta Jovanovića, odlučio je da napusti pripreme šabačkog kluba nakon kratkog perioda provedenog u ekipi. Mladi fudbaler je sam izrazio želju da ode na pozajmicu kako bi imao veću ulogu i više prostora za razvoj van Humske, ali se situacija brzo promenila.

Kako se navodi, razlog za povratak u Beograd bilo je neslaganje oko njegove uloge u timu. Jovanović navodno nije bio zadovoljan pozicijom koju mu je namenio trener Mačve Nemanja Glušica, smatrajući da se ona ne poklapa sa njegovim očekivanjima i planovima za nastavak karijere.

Umesto da potpiše ugovor o pozajmici i započne novu epizodu, mladi ofanzivac odlučio je da prekine proces i vrati se u Partizan. Ovakav rasplet svakako nije ono što su očekivali ni igrač ni klub, jer je cilj bio da Jovanović kroz kontinuitet utakmica stekne dragoceno iskustvo i dodatno se nametne.

Sada ostaje pitanje kakav će biti naredni korak za talentovanog fudbalera. Partizan će morati da proceni najbolju opciju za njegov razvoj – da li će ostati u prvom timu i pokušati da se izbori za minutažu ili će se ponovo tražiti sredina u kojoj bi imao veću ulogu.