Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske večeras savladao Tre Fjori iz San Marina rezultatom 2:1. Prvi meč između Zvezde i Larna igraće se u Severnoj Irskoj 21. ili 22. jula, dok je revanš na programu sedam dana kasnije.

Pre ovog meča crveno-bele čeka žreb za treće kolo kvalifikacija u ponedeljak 20. jula od 12 časova.

Rivali šampionu Srbije biće pobednici sledećih dvomeča:

Šamrok (Republika Irska) - Ararat (Jermenija)

Kups (Finska) - Sabah (Azerbejdžan)

Hapoel Ber Ševa (Izrael) - Vikingur (Island)

Žalgiris (Litvanija) - Ki Klaksvik (Farska ostrva) (imaju 2:0 protiv Aterta pred revanš)

Linkoln (Gibraltar) - Mjalbi (Švedska)

Levski (Bugarska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija) (imaju 4:1 protiv Vitebsa pred revanš)