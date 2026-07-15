Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske večeras savladao Tre Fjori iz San Marina rezultatom 2:1. Prvi meč između Zvezde i Larna igraće se u Severnoj Irskoj 21. ili 22. jula, dok je revanš na programu sedam dana kasnije.
Pre ovog meča crveno-bele čeka žreb za treće kolo kvalifikacija u ponedeljak 20. jula od 12 časova.
Rivali šampionu Srbije biće pobednici sledećih dvomeča:
Šamrok (Republika Irska) - Ararat (Jermenija)
Kups (Finska) - Sabah (Azerbejdžan)
Hapoel Ber Ševa (Izrael) - Vikingur (Island)
Žalgiris (Litvanija) - Ki Klaksvik (Farska ostrva) (imaju 2:0 protiv Aterta pred revanš)
Linkoln (Gibraltar) - Mjalbi (Švedska)
Levski (Bugarska) - Univerzitatea Krajova (Rumunija) (imaju 4:1 protiv Vitebsa pred revanš)
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