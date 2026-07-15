Dolazak novog trenera na Enfild donosi i potpuno nove prilike, a mladi vezista srpskih korena Stefan Bajčetić dobiće svoju šansu kod novog šefa stručnog štaba Liverpula, Andonija Iraole.

Španski strateg nema nameru da se tek tako odrekne svog sunarodnika, već je odlučio da mu pruži priliku da se dokaže i zaradi svoje mesto u timu pre nego što donese konačnu odluku o njegovoj sudbini. Iako se uveliko spekulisalo o njegovom sigurnom odlasku sa Ostrva, Iraola je lično stopirao sve pregovore i potencijalne transfere kako bi na delu video šta to poseduje talentovani 21-godišnji fudbaler.

Kako prenosi poznati španski novinar Mateo Moreto, Bajčetić se izuzetno dopao Iraoli na prvi pogled, koji je spreman da mu ponudi „čist list“ i novi početak. Mladi fudbaler je maksimalno ozbiljno shvatio ovu životnu priliku, pa se znatno ranije vratio sa odmora i započeo pripreme u klupskom AXA trening centru, gde već uveliko radi na sticanju kondicije i forme.