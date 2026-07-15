Klub Briž ne menja oprobani recept. Nakon što su uboli džekpot sa reprezentativcem Srbije Aleksandrom Stankovićem odlučili su da dovedu još jednog igrača srpskog porekla. Andrej Vasović (18) prešao je u Belgiju iz Lucerna, istog tima odakle je i Stanković stigao.

- S obzirom na prethodnu saradnju, između nas i Briža postoji veliko poverenje i Andreju je nacrtan jasan sportski put za razvoj karijere. Na kraju smo našli rešenje koje zadovoljava sve strane sa sportske i ekonomske strane - rekao je Lucernov direktor Remo Majer.

Vasović je Srbin poreklom, ali do sada je igrao za omladinske selekcije Švajcarske. Iz FSS još nisu pominjali njegovo ime kao potencijalno zanimljivog igrača.