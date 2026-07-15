Klub Briž ne menja oprobani recept. Nakon što su uboli džekpot sa reprezentativcem Srbije Aleksandrom Stankovićem odlučili su da dovedu još jednog igrača srpskog porekla. Andrej Vasović (18) prešao je u Belgiju iz Lucerna, istog tima odakle je i Stanković stigao.
- S obzirom na prethodnu saradnju, između nas i Briža postoji veliko poverenje i Andreju je nacrtan jasan sportski put za razvoj karijere. Na kraju smo našli rešenje koje zadovoljava sve strane sa sportske i ekonomske strane - rekao je Lucernov direktor Remo Majer.
Vasović je Srbin poreklom, ali do sada je igrao za omladinske selekcije Švajcarske. Iz FSS još nisu pominjali njegovo ime kao potencijalno zanimljivog igrača.
Komentari (0)