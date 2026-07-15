Američki košarkaš i reprezentativac Slovenije Džoš Nibo novi je igrač Barselone, saopštio je danas španski klub.

Nibo je sa Barselonom potpisao ugovor do 30. juna 2029. godine.

- Veoma sam uzbuđen što započinjem novo poglavlje. Dolazim ovde da pobeđujem. Želim da se borim za titule kako u ACB ligi, tako i u Evroligi. Kada pomislim na ovaj klub, prvo što mi pada na pamet jeste njegova pobednička kultura. Svake godine se bori za plasman u plej-of i za odlazak na Fajnal-for. Verujem da mogu da doprinesem u odbrani, skoku, realizaciji i pokažem karakter. Nadam se da će navijači biti sjajni, da će nas glasno bodriti i biti puni entuzijazma - rekao je Nibo.

Reprezentativac Slovenije je prethodne dve godine igrao za Olimpiju iz Milana, a prošle sezone u Evroligi prosečno je beležio 10,2 poena i 5,5 skokova.

Nibo je tokom karijere igrao još i za Hapoel Eilat, Žalgiris i Makabi iz Tel Aviva.