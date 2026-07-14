Kako prenose španski mediji, Fenerbahče je blizu dogovora sa Vilom Klajburnom, iskusnim američkim krilnim igračem koji je ovog leta napustio Barselonu nakon što je katalonski klub iskoristio opciju i raskinuo saradnju sa njim.

Klajburn (36) iza sebe ima bogatu evroligašku karijeru, a i prošle sezone pokazao je da još uvek može da bude važan faktor na najvišem nivou. U dresu Barselone u Evroligi je prosečno beležio 13,8 poena i pet skokova po utakmici, potvrdivši da njegov napadački kvalitet i dalje nije nestao.

Fenerbahče je prethodno ostao bez nekoliko važnih igrača, a posebno se istakao odlazak Tarika Biberovića, zbog čega je klub morao da reaguje na tržištu. Turski tim je razmatrao i mogućnost angažovanja Džoela Pare, ali je sada sve bliži dogovoru sa Klajburnom.

Dolazak Amerikanca predstavljao bi još jedan potez kojim Fenerbahče želi da zadrži konkurentnost u Evroligi i napadne najviše ciljeve, posebno nakon osvajanja titule prvaka Evrope.

Klub iz Istanbula je u utorak ozvaničio još dva pojačanja. Stigli su litvanski bek Sargiunas i iskusni turski centar Sertak Šanli, koji je već sarađivao sa trenerom Šarunasom Jasikevičijusom tokom perioda u Barseloni.

Pored Klajburna, još jedno poznato ime iz Barselone uskoro bi moglo da promeni sredinu. Kako se navodi, Tomas Satoranski je veoma blizu prelaska u Hapoel iz Tel Aviva, koji ovog leta pravi ambiciozan tim za povratak među najbolje evropske klubove.