Alves, koji je tokom karijere nastupao za Barselonu, Sevilju i reprezentaciju Brazila, održao je govor u kojem je govorio o svom iskustvu u pritvoru i značaju vere.

- Zarađivao sam milione evra, hvala Bogu i fudbalu, ali tada to nisam shvatao. U zatvoru, gde sam zarađivao 113 evra, bio sam srećniji nego dok sam zarađivao milione - rekao je Alves, a prenela španska Marka.

On je dodao da mu je vera bila najveći oslonac tokom tog perioda.

- Ranije sam igrao fudbal, a potom sam u zatvoru čistio prostorije, ali sam imao svog Oca uz sebe - rekao je Alves, aludirajući na Boga.

- Pitao sam se: Šta vrede milioni evra ako nemaš Oca? - dodao je on.

Video njegovog obraćanja ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije javnosti.

Alves je ranije bio optužen za seksualni napad, ali ga je Viši sud Katalonije oslobodio optužbi i poništio prethodnu presudu kojom je bio osuđen na četiri i po godine zatvora. Pre toga je proveo više od godinu dana u pritvoru, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.