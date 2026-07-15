Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je pred početak nove sezone da će "crveno-beli" ponovi ići na sve trofeje i dodao da prelazni rok nije gotov i da će biti promena u igračkom kadru.

Pomenuo je Dejan Stanković i mlade snage koje će dobiti šansu u novoj sezoni da pokažu šta znaju.

– Mnogo puta sam ponovio da politiku kluba svaki mladi igrač treba da iskoristi. Uvek će dva, tri igrača, do pet dobiti šansu i biti priključeni prvom timu. Moraš svaki trening da odradiš kao da je utakmica. Počinjem od sebe, kako sam se ja osećao kada sam silazio sa 16 godina da treniram sa prvim timom. Tada mi je svaki trening bio kao utakmica. Često govorim da ne treba poklanjati nijedan jedini dan. Ne smeš da poklanjaš, mnogo je brz svet, fudbal, mnogo se stvari brzo dešavaju. Propustiš jedan dan i kasniš mnogo. Ima momaka, Strika je jedan od njih, Šarić je izašao iz teškog perioda, prošle zime je operisao koleno, vratio se. Prošao je pripreme, imao je taj peh zadnju utakmicu u Austriji, gde je osetio bol u tom kolenu koje je operisao, ali ništa strašno, zbog preventive smo reagovali, da ojača, da se smanji ta upala kolena. To su dva imena, pored njih tu je i Matanović, koji je isto imao peh, distorziju skočnog zgloba, što ga je odvojilo od treninga sa prvim timom. On je neko ko je talenat i ko će sigurno biti budućnost Crvene zvezde, na njemu treba da insistiramo, da radimo. Nekada ti momci ne budu fizički pripremljeni, ali ne treba ih otpisivati, rekao je trener Zvezde, pa dodao:

– Imamo primer Belgije U17, njihov savez je napravio dve ekipe od te generacije, jednu ekipu su činili oni koji su spremni, a drugu oni koji kasne fizički. Onda kada su došli do prvog tima reprezentacije odnos snaga je bio sedam igrača iz ekipe gde su bili manje spremni i tri igrača iz ekipe gde su bili spremni fudbaleri. Dosta o tome pričamo i sa Mrkelom i sa Marinom, da iako neko nije fizički u ovom trenutku spreman, ne mora da znači da neće biti, neko će nadoći kasnije. Mi imamo dosta talenata, radimo sa njima, svako ima neku svoju viziju i mi kako da ojačamo te igrače. Stručni štab na čelu sa Federikom Panonćinijem radi na tome da ih ojačamo, da imaju plan ishrane i program treninga, da što pre uspeju da ispariraju prvotimcima. Imamo sada tu i Sava Radanovića golmana, tako da ćemo posle duže vremena moći i golmana možda da koristimo, što meni pričinjava veliko zadovoljstvo, jer sam slab na golmane zbog ličnih razloga. Volim da dam priliku mladim igračima, mislim da sam to dokazao i pokazao zajedno sa stručnim štabom, kroz dobru analizu i dobre pripreme takođe, jer nije samo stvar staviti mladog igrača i pustiti ga da “izgori” u želji, to nije rešenje. Mogu da debituju, ali ti kada ga staviš da igra on mora da postane deo ekipe, da je oseti kako diše i da se oseti kao deo te ekipe, nije stvar samo staviti ga. To je jedan kompleksan proces, a meni je drago što mogu u njemu da učestvujem.