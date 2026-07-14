Fudbaleri Crvene zvezde će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv severnoirskog Larna, koji je u dvomeču prvog kola kvalifikacija pobedio Tre Fjori iz San Marina ukupnim rezultatom 3:1.



Larn je u prvoj utakmici tog dvomeča pobedio 1:0, dok je u revanšu, koji je odigran večeras, bio bolji 2:1.



Prva utakmica dvomeča Crvene zvezde i Larna biće odigrana 21. ili 22. jula u Severnoj Irskoj, dok je revanš na programu sedam dana kasnije u Beogradu.