Nemac je u finalu prekinuo niz od 14 izgubljenih setova protiv Sinera, ali nije uspeo da prekine seriju poraza. Italijan ga je savladao u četiri seta i došao do 10. uzastopne pobede u njihovim međusobnim duelima

Zverev je prvi set dobio u taj-brejku i burno proslavio, okrenuvši se ka svom boksu uz snažan uzvik. Upravo taj trenutak zasmetao je Rene Stabs, bivšoj dubl šampionki i članici stručnog tima Serene Vilijams.

-To se neće promeniti dok ne bude mogao da pogodi taj forhend kada je zaista važno, a ne samo na set lopti, kada je izgubio glavu posle osvajanja prvog seta - rekla je Stabs u svom podkastu.

Ona smatra da je Zverevova reakcija bila preterana za trenutak u kom se meč nalazio.

-Sećate se, okrenuo se ka svom boksu i vikao: 'Idemo!' Bilo je baš preterano. Pomislila sam: 'Druže, moraš da osvojiš još dva seta protiv najboljeg igrača sveta, smiri se - dodala je.

Stabs kaže da joj je već početak taj-brejka drugog seta pokazao u kom smeru meč ide, kada je Zverev promašio forhend u prvom poenu.

-Imala sam osećaj da je posle tog seta mislio da će osvojiti turnir, a ja sam bila u fazonu: 'Ne'. Čim je promašio taj forhend u taj-brejku drugog seta, to je bilo to - rekla je.

Zverev je ove sezone konačno osvojio prvi Grend slem, trijumfom na Rolan Garosu, a zatim prvi put u karijeri stigao do finala Vimbldona.

Ipak, protiv Sinera i dalje nema rešenje. Poslednji put ga je pobedio na US openu 2023. godine, a od oktobra prošle godine u Beču nije uspeo ni da mu oduzme servis.

Nemac je posle londonskog finala napredovao do drugog mesta na ATP listi, ispred Karlosa Alkarasa, ali je Siner i dalje daleko ispred njega na vrhu.