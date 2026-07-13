Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Gštadu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Švajcarca Kilijana Feldbauha rezultatom 6:1, 1:6, 6:3.
Meč je trajao sat i 39 minuta. Kecmanović je 59. teniser sveta, dok je Feldbauh 262. na ATP listi.
Kecmanović je sa tri brejka obedljivo osvojio prvi set, a zatim mu je Feldbauh na isti način uzvratio u drugom setu.
Srpski teniser je dva puta oduzeo servis Feldbauhu u trećem setu i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.
Kecmanović će u drugom kolu turnira u Švajcarskoj igrati protiv pobednika meča između Huana Manuela Serundola i Zdenjeka Kolarža.
ATP turnir u Gštadu igra se na šljaci za nagradni fond od 612.620 evra.
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Trijumf Srbina: Kecmanović u drugom kolu Gštada
Srpski teniser slavio na startu turnira u Gštadu
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Gštadu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Švajcarca Kilijana Feldbauha rezultatom 6:1, 1:6, 6:3.
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