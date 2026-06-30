Italina je bio iskren posle pobede...

-On je veoma dobar teniser na svim podlogama, pogotovo na travi. Njegove lopte su veoma ravne i dijagonale su mu odlične. Danas je njegov prvi udarac posle servisa bio veoma efikasan. Čak i kada sam ja dobro riternirao, on je uspevao da prvu loptu odigra veoma duboko.

Najinteresantniji deo je bio treći set. Ne samo da smo gledali najbolji tenis, nego je srpski teniser bio neverovatan.

-Imao sam šanse da osvojim ovaj deo, ai je on igrao fantastično u tajbrejku. Sve vreme sam bio smiren, i u petom setu. Dobro sam se osećao, mada je i on mogao da pobedi – nije šampion štedeo komplimente na račun rivala.

Siner planira da ovu tešku pobedu iskoristi za nastavak turnira.

-Moraću na sledećem treningu da radim na aspektima u kojima sam se mučio. I sa forhendom sam imao probleme, ali to sam znao pre meča. Potrebno mi je nekoliko partija a onda će biti još bolje.