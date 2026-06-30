Marokanci su u osmini finala Svetskog prvenstva posle lude penal serije. Bilo je 1:1 posle 90 minuta, Kodi Gakpo u 72. minutu doveo Holanđane u vođstvo, ali im je planove srušio Isa Diop u prvom minutu nadoknade, a posle produžetaka usledili su penali.

Blistao je golman Jasin Bonu, koji je odbranio penale Timberu i Samervilu, dok je imao sreće da Džastin Klajvert pogodi stativu. S druge strane i El Ajuni i Hakimi su pogađali okvir gola za Maroko, a u petoj seriji Ismaila Saibaria protisak nije mogao da poremeti.

Rahimi je uz mnogo sreće pogodio za Maroko. Golman Bart Verbrugen je prvo odbranio, a potom nogom ubacio loptu u sopstvenu mrežu. To je sigurno poguralo Marokance, a demoralisalo "lale". Ovo se definitivno ne viđa svaki dan.

Ovako nešto se ne dešava svakoga dana...