Proslavljeni švedski fudbaler, koji na Svetskom prvenstvu radi za Fox Sports nije bio srećan ishodom ovog meča.

- Osećam veliku tugu zbog Morijasua i njegovih igrača. Zaslužili su više. Bili su minut udaljeni od produžetaka kada je Martineli postigao gol.

Dodao je da je Kazemirov pogodak potpuno promenio tok susreta.

- Njegov gol je vratio Brazil u život. Gabrijel Magaljaeš, Markinjos, Danilo i ostali vratili su samopouzdanje, dok su Vinisijus, Rafinja i Kunja podigli nivo igre.

Istakao je i da je Anćeloti prepoznao pad energije kod japanskih fudbalera.

- Video je da su Kamada, Nakamura, Sano i Doan iscrpljeni i da više ne mogu da odgovore defanzivnim zadacima - rekao je Ibrahimović i pohvalio Don Karla zbog dobrih izmena.