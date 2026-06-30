Đoković je naširoko analizirao stanje u tenisu:

-Dobro pitanje. Tačno zapaženje, statistika pokazuje da je sve više povreda. Dve su perspektive. Komercijalna strana je sve izraženija i pokušava da se pojača još: duže trajanje turnira, novi turniri u već zgusnutom kalendaru… Ja ne igram ni približno kao pre, imam taj luksuz, pa nisam izložen intenzivnom kalendaru kao drugi igrači. Velika je promena bila na mastersima koji su sada dvonedeljni, ja sam oduvek bio protiv toga. Komercijalno, donosi dodatnu vrednost, ali kome? Uglavnom vlasnicima turnira. Igrači moraju da shvate pozadinu tog tridesetogodišnjeg dogovora i da tako shvate da im ne ide u prilog toliko koliko misle da im ide - rekao je Novak.

Nastavio je u istom ritmu.

-Posle toga, vlasnici mastersa su napravili novu infrastrukturu, stadione, ali i te investicije idu protiv igrača, protiv ATP-ja, mnogo je primera, mnogo razloga ispod radara… Igrači su izvukli kraću slamku, ali to su želeli. Ja nisam imao moć da to zaustavim… Vidim da se Alkaraz i još neki žale na daljinu od kuće, previše turnira. Razumem ih. Mislim da tenisu treba reset i da WTA i ATP tur ne funkcionišu dobro. Mnogo je stvari iza kulisa. Grend slemovi su oduvek bili najvažniji i biće, ali oba Tura moraju da razmotre promene kalendara, pravila… Traže se brza rešenja, a ako želimo da ovaj sport stvarno napreduje i bude uspešan, moramo da uzmemo u obzir sve ključne igrače i da vidimo šta možemo da se dogovorimo. Ipak, mnogo je više konflikta nego jedinstva, pa sumnjam da će se to desiti. Jesam za promenu, moramo da učinimo da se mlađima dopadne tenis. Godine prosečnog fana tenisa su 61. Mlađi neće sedeti pet sati i gledati svaki dan. Moramo da vidimo kako da dopremo do njih. Moramo da imamo kraće mečeve, nešto dinamično, ovo je predugo.