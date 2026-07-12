Engleska je uspela da pobedi Norvešku u četvrtfinalu Svetskog prvenstva posle preokreta (2:1) i tako se plasira u polufinale u kojem će se susreti sa Argentinom, koja je nešto kasnije posle produžetaka nadigrala Švajcarsku. Međutim, i dalje se ne stišava bura oko gola Belingema koji je doneo izjadnečenje ekipi Tomasa Tuhela, pa se ljutito javio i Zlatan Ibrahimović.

Reč je o situaciji koja se dogodila uoči prvog gola Engleske, drugog na celoj utakmici, kada je golman Norveške Niland ispucao loptu, a navodno je ona na putu do prvog igrača zakačila i kabl kamere. FIFA se javila i na kraju obavestila javnost da senzori nisu detektovali nešto tako, ali mišljenja javnosti su podeljena.

Zlatan Ibrahimović je u programu kasnije prokomentarisao ovu odluku i moglo bi se reći da je bio i te kako besan na sudiju i ovu odluku:

- Baš me briga da li je u pitanju prvi ili 90. minut. Pravila su pravila. Ako lopta pogodi kabl od kamere i promeni putanju, to je spoljni uticaj na igru. Sudija je morao momentalno da prekine meč! Svi pričaju o Belingemovoj završnici. U redu, bila je dobra. Ali pitanje glasi: Da li je taj napad uopšte smeo da se nastavi? Prema pravilima, ne - konkretan je bio Ibrahimović, pa nastavio:

- Fudbal ne sme da postane igra u kojoj ignorišemo zakone samo zato što gol izgleda spektakularno. Da je Norveška postigla isti takav gol protiv Engleske, svuda bi izbio opšti haos. Ne možete od igrača da tražite da poštuju pravila igre, a onda da ih ignorišete kada vam to odgovara. Ako je kabl uticao na loptu, jedini ispravan nastavak je spuštena lopta. Nema napada, nema izjednačenja i nema debate.