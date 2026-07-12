Ogromna prašina se podigla posle meča Engleske i Norveške. Sporan je bio gol Engleske kojim su izjednačili na 1:1.

Naime, svemu je prethodilo ispucavanje Nilanda, kada je prema spekulacijama lopta pogodila kabl jedne od kamera, a u nastavku akcije Belingem je postigao pogodak.

Očekivano, priliku da prokomentariše ovu situaciju dobio je i Tomas Tuhel, koji je od svega iskoristio šansu i pozvao se na utakmicu Hrvatske i Portugala.

- Postoji čip u lopti koji može da registruje da li je bilo dodira sa kosom, kao što znamo sa utakmice Hrvatska – Portugal. Tako da bi morao da registruje i ovo. Ja nisam video nikakav dodir - rekao je Tuhel i zasigurno naljutio komšije, koje su danima brujale o tom momentu.

Njegova izjava je dodatno podigla tenzije, svet se podelio, ali na kraju je jedna stvar poznata - Engleska i Argentina će se boriti za finale Svetskog prvenstva.