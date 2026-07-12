Argentina se plasirala u polufinale Mundijala, pošto je posle produžetaka savladala Švajcarsku 3:1 (1:1) u četvrtfinalu odigranom u Kanzas sitiju.

-Istina je da smo se danas mnogo patili. Znali smo da nas očekuje izuzetno fizički jaka ekipa koja nam je stvorila mnogo problema. Nismo uspevali da izađemo iz pojedinih situacija onako kako smo želeli. Moramo da priznamo da nam je danas i sreća bila naklonjena, jer je protivnik ostao sa igračem manje, a od tog trenutka smo preuzeli inicijativu - rekao je Skaloni posle meča.

"Gaučosi" će se u borbi za finale sastati sa Engleskom, koja je pobedila Norvešku.

-Moramo biti realni - imamo još mnogo stvari koje treba da popravimo. Ipak, pobeda je uvek najvažnija. Ono što je ovaj tim danas ostvario jeste istorijski uspeh. Možda nismo odigrali najbolju utakmicu, ali plasman u još jedno polufinale Svetskog prvenstva predstavlja veliki rezultat - dodao je.

Hulijan Alvares, napadač Argentine, bio je zadovoljan što se njegova ekipa našla među četiri najbolje na svetu.

-Presrećan sam. Borili smo se do samog kraja. U jednom trenutku utakmica je postala veoma teška, iako smo imali igrača više, a potom su usledili i produžeci. Ipak, verovali smo da će gol doći ako ostanemo zajedno i nastavimo da napadamo – i upravo se to dogodilo. Naravno da bismo voleli da smo pobedili ranije, ali znamo koliko je teško igrati na Svetskom prvenstvu. Sve utakmice na ovom turniru bile su izuzetno zahtevne. Ostala su nam još dva koraka do cilja i daćemo sve od sebe da ih napravimo - istakao je Alvares.