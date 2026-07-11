Odigrao je vezista tri utakmice u grupnoj fazi, međutim, nije ulazio u igru u 1/16 finala kada su eliminisani od Kanade.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica, kao i Fudbalski savez Južne Afrike, a za sada nije poznat uzrok, mada se špekuliše da je u pitanju samoubistvo, jer je, navodno, patio od depresije.

Brendin Džonson, Adamsov mentor, je govorio za južnoafričke medije posle smrti.

- Sve je još sveže, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svetskog prvenstva. U četvrtak smo se poslednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam reči da kažem kako se sad osećam - ispričao je Džonson.

Džejden Adams je igrao za Mamelodi Sandauns u svojoj domovini, a za reprezentaciju Južne Afrike je odigrao devet utakmica i postigao jedan gol.