Biće to okršaj između Norveške i Engleske, koji će nam dati jednog od polufinalista, a meč u Majamiju dosta obećava, već u samoj najavi!

Norveška je u osmini finala iznenadila Brazil i izbacila je južnoameričku selekciju uz dva gola Erlinga Halanda, dok je sa druge strane Engleska savladala Meksiko u zaista epskom duelu na stadionu "Asteka" rezultatom 3:2.

Svi očekuju da "pršti" na "Hard Rok stadionu" u Majamiju, gde se očekuje doslovno pravi pakao, pošto će temperatura biti 32 stepena uz veliku vlažnost vazduha koja je karakteristična za Floridu.

Ostaje da se vidi kome će ti uslovi malo više prijati. Sudija ovog meča inaće biće veoma iskusni Klemon Turpan iz Francuske, pošto je FIFA odlučila da ide na sigurno sa UEFA arbitrom za ovaj susret.

Meč se igra od 23.00 časa po našem vremenu uz direktan TV prenos na TV Arena Sport Premium 1 i na TV RTS 1, a

možete ga pratiti i uživo u tekstualnom prenosu na našem portalu.