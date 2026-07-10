U subotu od 23 časa igra se četvrtfinalni meč Mundijala između Norveške i Engleske. Sigurno je da nas očekuje velika bitka, ali, pred ovaj meč, osvanula je neverovatna vest.

Naime, reč je o jednoj opkladi između Norveške i Engleske.

Tačnije, reč je o avio-kompanijama ove dve zemlje.

"Norwegian Air" je izazvao "British Airways" putem Instagram profila. Opklada je glasila:

-Da li prihvatate opkladu? Ako Norveška pobedi, morate da jedan dan zamenite logo i stavite naš.

Naravno, u suprotnom bi norveška kompanija morala da promeni logo na 24 sata, ukoliko Engleska izbaci Norvežane.

Stigao je i odgovor "British Airways" koji je pun samopuzdanja napisao:

- Ne sklapaj opklade koje ne možeš da dobiješ - kratko su napisali iz pomenute avio-kompanije.