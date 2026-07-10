Prema pisanju izraelskog novinara Mošea Barde, sa portala "ONE", Luka Vildoza se nalazi visoko na listi želja Makabija iz Tel Aviva.

Naime, Ponos Izraela prvenstveno želi da zadrži Ifea Lundberga u svojim redovima, ali s ozbirom da su se pregovori otegli i da se situacija komplikuje, Makabi je počeo da traži i alternativna rešenja.

Vildoza je navodno jedna od prvih želja tima iz Tel Aviva i kako se ističe kontakti su već uspostavljeni.

Argentinski plejmejker je u Bolonji upisao 31 nastup na evrosceni minule sezone, uz prosek od 7,6 poena i 4,4 asistencije.