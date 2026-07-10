Sedamnaestogodišnji srpski reprezentativac važi za jednog od glavnih kandidata da bude prvi pik NBA drafta 2028. godine, a za njegov potpis bili su zainteresovani i Kentaki, Mičigen i Gonzaga. UCLA je odnela pobedu.

Trener UCLA Majkl Kronin je u transu.

-Nikola je vrhunski talenat sa odličnim fizičkim predispozicijama, velikim umećem i takmičarskim karakterom koji se retko sreće. Kao bek visok 206 centimetara može da igra praktično na svim pozicijama. Pravi razliku kao strelac, organizator igre i bloker. Iako je veoma mlad, već ima impresivnu karijeru u reprezentaciji Srbije i Barseloni - poručio je Kronin.

Kusturica je nedavno briljirao na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Turskoj, gde je prosečno beležio 24,6 poena i 6,9 skokova, izabran je u idealnu petorku turnira i proglašen za najboljeg defanzivca.