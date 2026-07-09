Američki košarkaš Džered Batler bio je na meti NBA i evroligaških timova, ali je Crvena zvezda Meridianbet brzo reagovala i sprečila bilo kakvu mogućnost da plejmejker napusti Mali Kalemegdan.

Zahvalnost sjajnom Amerikancu na želji da ostane u klubu izrazila je i Zvezda, a onda se oglasio i sam momak iz Luizijane:

- Moja Zvezdo, kako mogu da te napustim posle svih zabavnih trenutaka koje smo zajedno imali. Kao i svega što tek treba da ostvarimo. Toliko mi značite i jedva čekam još jednu godinu u crveno-belom dresu - napisao je Batler na Instagramu.