- Biberović se pridružio našoj porodici 2018. godine i postao ikona našeg kluba zahvaljujući posvećenošću, neumornom borbom i duhom Fenerbahčea. Tarik se priključio Fenerbahčeu sa 17 godina, ovde je rastao i razvijao se, urezavši svoje ime zlatnim slovima u naš klub - navodi se u saopštenju Fenerbahčea.

Biberović je sa klubom iz Istanbula osvojio 11 trofeja.

- Biberović će, svojom borbom koju je prenosio na teren, odanošću prema timu i primernim karakterom, zauvek biti zapamćen ne samo po osvojenim peharima, već i po mestu koje je zauzeo u srcima navijača. Zahvaljujemo Tariku na uloženim trudu u naš klub, odanošću prema našem grbu i nezaboravnim pobedama koje smo proživeli zajedno - naveo je turski klub.

Biberović (25) je rođen u Zenici, a pre odlaska u Fenerbahče igrao je za OKK Spars. On će igračku karijeru da nastavi u Dalasu.