Panatinaikos iza sebe ima razočaravajuću sezonu i u narednu ulaze sa željom da ponovo pokore Evrope. Ergina Atamana je nasledio Željko Obradović, a već su doveli neka zvučna pojačanja i nema sumnje da će biti jedni od glavnih favorita za trofej Evrolige.

Budžet Panatinaikosa za sledeću sezoni iznosi više od 60 miliona evra i tu se računaju i plate igrača, ali i članova stručnog štaba, piše grčka "Gazeta".

Oko 42 miliona ide samo na plate igrača.