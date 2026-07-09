Oko 42 miliona ide samo na plate igrača.
Panatinaikos iza sebe ima razočaravajuću sezonu i u narednu ulaze sa željom da ponovo pokore Evrope. Ergina Atamana je nasledio Željko Obradović, a već su doveli neka zvučna pojačanja i nema sumnje da će biti jedni od glavnih favorita za trofej Evrolige.
Budžet Panatinaikosa za sledeću sezoni iznosi više od 60 miliona evra i tu se računaju i plate igrača, ali i članova stručnog štaba, piše grčka "Gazeta".
Najplaćeniji su Kendrik Nan i Najdžel Hejs-Dejvis koji će za jednu sezonu inkasirati po 4,5 miliona. Zatim sledi Geršon Jabusele sa 4.
Sledeći je Matijas Lesor sa 2,7 miliona evra godišnje, zatim Huančo Ernangomez (2,2 miliona evra), Isak Bonga (2,150 miliona evra) i Kostas Slukas (2 miliona evra).
Džedi Osman zarađuje 1.700.000.
Što se tiče Željka Obradovića, njegova godišnja plata je 4.000.000 evra a njegovi pomoćnici zarađuju po milion.
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