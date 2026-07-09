Rafael Markez zvanično je imenovan za novog selektora reprezentacije Meksika, saopštio je Fudbalski savez Meksika (FMF), preneo je AP.

Markez (47) je na mestu selektora Meksika zamenio Havijera Agirea kome je istekao ugovor sa FMF.

Fudbaleri Meksika su pre tri dana eliminisani u osmini finala Svetskog prvenstva od selekcije Engleske (2:3).

Markez je od avgusta 2024. godine bio pomoćnik selektora Meksika, a vodiće nacionalni tim do SP 2030.

AP podseća da je još ranije dogovoreno da Markez po završetku SP preuzme nacionalni tim Meksika od Agirea.

"Imenovanje Markeza na mesto selektora je deo uređene tranzicije osmišljene da obezbedi kontinuitet, ojača razvoj tima i odgovori na predstojeće obaveze", saopštio je FMF.

Markez je za reprezentaciju Meksika od 1997. do 2018. godine odigrao 147 utakmica i postigao je 17 golova. On je u karijeri igrao za Atlas, Monako, Barselonu, Njujork Red Buls, Leon i Veronu. Sa Barselonom je osvojio 13 trofeja.

FMF je na kraju izrazio zahvalnost Agireu, koji je bio selektor Meksika od 2024. godine.