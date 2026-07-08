Dalić je gostujući u emisiji na nacionalnoj televiziji govorio o kritikama na njegov račun.

-Izložen sam kritikama koje sam spreman podneti. Za neke sam neznalica i srećković i ljudi imaju pravo da me kritikuju. Moram prihvatiti kritike i pohvale. Ne mogu prihvatiti samo da neki drugi kriterijumi vrednuju. Imam svoje vrednosti koje glasno komuniciram i poštujem sve druge.

Ne može biti neka moja vrednost koju živim biti kriterijum jesam li ja dobar selektor ili nisam. To me jako smeta. Tu sam i dogovorićemo se. Želim najbolje Hrvatskoj. Ima odlične igrače. Bez suza nema uspeha. To smo osetili u prošlim generacijama. Moraš proći patnju da bi došao do rezultata. Dolaze bolji dani. Rekao sam u Kataru da smo osvojili medalju bez suza i bez znoja. To nije dobro - rekao je Dalić.

Nije se tu zaustavio, već je nastavio u istom tonu o uvredama koje je dobio u javnosti posle eliminacije sa Mundijala.

-Pitanje je treba li meni sveukupno, da se lažima napada i vređa mene i moju porodicu, nakon svega što sam napravio za Hrvatsku. Čovek sam koji ne treba to da prolazi, da netko pušta tračeve u medije i javnost. Da je istina, poklopio bih se ušima i dobro. Ali smeta me to. Izložen sam javnosti, ali ja ne mogu biti lošiji čovek ako kažem "hvala Bogu". Ne znam jesam li nekoga uvredio.

Za kraj se dotakao i suđenja, gde je otkrio kakav je bio kriterijum prema Hrvatskoj reprezentaciji.

-Pogledajte kakvi se prekršaji nisu sudili na Budimiru protiv Portugala. Vlašić nije napravio penal, samo ga je ogradio rukama i nije tu bilo intenziteta za penal. Uveren sam da ne bi ni gledali da je bilo na drugoj strani. Priča za Hrvatsku ponavlja se već godinama i ja na nju ukazujem. Hrvatska ima slab status kod FIFA. Sve odluke koje se događaju pokazuju da imam pravo. Bio sam jedini selektor na svetu koji nije glasao u FIFA-inom izboru, to je bio moj revolt. Mi njima smetamo, dvaput smo im pokvarili zabavu, treći put nas nisu pustili ni blizu. Nisu nam dali da napravimo dobru priču treći put zaredom - zaključiio je Dalić.