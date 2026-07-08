Na kraju od svega, čini se da će Dušan Vlahović (ipak) ostati igrač Juventusa. Kako se može čuti sa "čizme" Dušan Vlahović se pokajao, pa je odlučio da sam okrene ljude iz kluba u nadi za ponovnom saradnjom.

- Potražnja za Kolom Muanijem je velika. Pred nama je dug put. Vlahović? Nismo se sastali sa njim. Vrata su otvorena ne samo za Serlota, već i za druge igrače. Nikome ih ne zatvaramo. Na transfer-tržištu sve može da se promeni preko noći. Moramo da budemo spremni da dejstvujemo na svim frontovima, moramo da imamo globalnu viziju - rekao je nedavno sportski direktor Đovani Karnevali.

Tutosport je došao do informacije da je 26-godišnji centarfor lično kontaktirao Bjankonere...

- Taj kontakt očigledno se dogodio bez posredovanja njegovog oca i proizilazi iz nedostatka ponuda koje bi odgovarale finansijskim apetitima Dušana Vlahovića. Izgleda da ga ne uzbuđuje naročito ono što Bešiktaš nudi, bez obzira što bi se u Istanbulu ponovo sastao sa Vinčencom Italijanom, sa kojim je sarađivao u sezoni 2021/22, dok je igrao za Fjorentinu.