Nakon što mu je istekao ugovor sa Juventusom 30. juna napadač više nije član torinskog kluba.

Dušan Vlahović je u Juventus došao u januaru 2022. godine iz Fiorentine za više od 80 miliona evra i u naredne četiri i po sezone odigrao preko 120 utakmica u Seriji A. Iako je imao zapažene partije, saradnja sa "starom damom" završena je bez produžetka ugovora.

Prema brojnim informacijama, Vlahović je već ušao u pregovore sa nekoliko zainteresovanih evropskih klubova. Ime srpskog golgetera se poslednjih nedelja povezuje sa ekipama iz Premijer lige, ali i sa nekim velikanima iz drugih liga koji traže pojačanje u napadu.

Vlahović i dalje važi za jednog od najperspektivnijih srpskih fudbalera, a prelazak u status slobodnog fudbalera mu otvara mogućnost da sam bira novu sredinu. U narednim danima očekuju se konkretniji potezi, verovatno i dogovori.

Centarfor je prošao omladinsku školu Partizana i kao mlad zaigrao za prvi tim. Iz Humske je ostvario transfer u Firencu, a odatle u Torino. To znači da se prvi put nalazi u situaciji da nema klub.