Posle devet neverovatnih godina, došlo je vreme za rastanak… Zlatko Dalić i Hrvatska će po svemu sudeći završiti svoj zajednički put.

Kako prenose tamošnji mediji, novi selektor će biti Slaven Bilić, nekadašnji reprezentativac i neko koji je već vodio Vatrene u periodu od 2006. do 2012. godine.

Dalić je sa reprezenzaticijom napravio velike stvari – srebro na Mundijalu 2018. godine, zatim bronza četiri godine kasnije, a došao je i do finala Lige nacija. Ipak, ispadanje od Portugala pre dva dana je korak unazad u odnosu na prethodne turnire, a kako je stručnjaku iz Livna istekao ugovor – jasno je da do novog neće doći.