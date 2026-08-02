Zlatko Dalić je posle devet godina napustio mesto selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Iskusni stručnjak je sa "vatrenima" ostvario impresivne rezultate na Svetskim prvenstvima u Rusiji i Kataru, kada su naše komšije osvojile drugo, odnosno treće mesto. Ipak, na ovogodišnjem Mundijalu su Hrvati ispali u šesnaestini finala od Portugala, pa je usledio rastanak sa Dalićem, koga je nasledio povratnik Slaven Bilić.

Dalić je sada istakao da ne razmatra povratak u klupski fudbal. Otkrio je da ponude postoje, ali da će odluku doneti u veoma kratkom roku, kako bi novi posao započeo već početkom jeseni.

- Bez lažne skromnosti, reći ću da je poziva bilo i više nego dovoljno. Odluku o novoj reprezentaciji doneću vrlo brzo, jer želim da počnem novi posao već u prvim danima jeseni. Kako sada stvari stoje, najrealnija opcija je tamo dole, u Aziji. O kojoj je zemlji reč, za sada ne bih govorio - rekao je Dalić.

Prema njegovim rečima, u novom izazovu mogao bi da zadrži i deo stručnog štaba sa kojim je godinama sarađivao na klupi hrvatske reprezentacije.