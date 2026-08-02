Naredni protivnik Partizana u Evropi, ekipa Tobola iz Kostanaja, koja u četvrtak uveče gostuje u Beogradu na stadionu u "Humskoj" u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija je izgubila danas u 20. kolu tamošnjeg prvenstva u gostima od ekipe Ordabasija - 2:0 (1:0).

Bio je to dosta loš meč za Tobol, koji je pored poraza ostao i sa desetoricom na terenu na kraju meča, pošto je u 77. minutu direktan crveni karton dobio Žagorov.

Prethodno je Ordabasi poveo u 19. minutu preko Astanova na asistenciju Abagne, dok je potvrda pobede stigla pred sam kraj kada je Malij pogodio za 2:0 i postavio konačan rezultat utakmice.

Može se reći i da je Tobol imao najtežeg mogućeg rivala pred put u Beograd, pošto je u pitanju lider kazahstanskog šampionata. Sa druge strane, protivnik crno-belih ostaje u donjem delu tabele sa svega 22 boda iz 20 utakmica, pet više od zone ispadanja.

Meč Partizan - Tobol se igra na stadionu u Humskoj sa početkom od 21.00 čas u četvrtak.