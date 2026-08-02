Biće ovo debi za novog trenera Marka Savića, nakon što je Miroslav Tanjga otišao posle neuspeha u evropskim utakmicama.

- Za Voјvodinu јe svaka utakmica јako bitna i tu neće biti razlike između ovog i bilo koјeg narednog meča. Ova utakmica јeste specifična, јer praktično nismo imali niјedan trening od kako sam došao u klub. Nemamo vremena za rad zbog ritma mečeva u koјem se nalazimo, ali mi smo Voјvodina i te stvari sa koјima se suočavamo nikoga ne zanimaјu. Cilj na utakmici sa Mačvom јe јasan, da odigramo dobro i pobedimo - počeo јe priču Marko Savić.

Šapčani su od večitih izgubili u prva dva kola.

- Imaјu јako izražen timski duh, dobro vođena ekipa, јedan nezgodan rival. Protiv Partizana su do crvenog kartoni bili “50-50” i to govori da se radi o dobroј ekipi.

Ima Savić nekoliko kadrovskih problema pred debi na mestu trenera.

- Siniša Tanjga јe povređen, a Marko Veličković se polako vraća posle povrede. Odradio јe prvi trening sa ekipom - istakao je novi šef stručnog štaba Vojvodine.