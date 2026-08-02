Fudbaleri Čikago Fajera pobedli su danas na svom terenu ekipu Šarlota rezultatom 2:1 u utakmici MLS lige.



Oba gola za Čikago postigao je poljski fudbaler Robert Levandovski, koji je pre nešto više od mesec dana stigao u američki klub.

Levandovski se upisao u strelce u 20. i 68. minutu. Ovo su bili prvi golovi poljskog napadača u dresu Čikaga u MLS ligi.

Jedini strelac za Šarlot bio je Pep Bil u 18. minutu.

Fudbaleri Intera iz Majamija i Kolumbus Krua odigrali su bez pobednika, 2:2. Strelci za Inter bili su Luis Suarez u 16. i Noa Alen u 45+5. minutu. Najbolji igrač ekipe iz Majamija Lionel Mesi počeo je meč na klupi za rezerve, a u igru je ušao u 53. minutu.

Golove za Kolumbus postigli su Kazemiro (autogol) u 34. i Brais Mendez u 84. minutu.