Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Meridianbet Željko Drčelić govorio je o prelaznom roku, kao i o potencijalnom dolasku Nikole Vučevića na Mali Kalemegdan.

Kostur tima je sačuvan, a prelazni rok još nije završen.

- Nismo još završili posao. Svi dogovori i angažovanja igrača, ili odlasci nekih, realizovani su u dogovoru sa novim trenerom i u skladu sa njegovom idejom kako tim treba da izgleda i igra. Takođe, moj posao sa Upravnim odborom je da obezbedimo budžet koji je u skladu sa realnošću. Kostur tima smo imali, to su mnogi zaboravljali i kada je dugo jedino pojačanje bio Kris Džons. Mnogi su zaboravili da smo još u aprilu počeli da sastavljamo ovaj tim dolaskom Nikole Đurišića od koga mnogo očekujemo.

Veliki posao je napravljen već ostankom svih igrača koji su mogli da izađu iz ugovora, počev od Džereda Batlera. On je pokazao veliku privrženost i činjenicom da je produžio ugovor, ali i time da je ostao miran na neke višemilionske ponude iz Evrope koje je dobijao – bez obzira što je imao izlaz samo za NBA. Ostali igrači dovedeni su planski, strpljivo iako su okolnosti ovog leta potpuno drugačije na tržištu, što i vidite po milionima koji se troše u Evroligi. Imamo dobar tim, ako se ukaže prilika da se dodatno pojačamo, svakako ćemo iskoristiti tu priliku. Sve sjajni ljudi i košarkaši - rekao je Drčelić za Meridian Sport.

Nikola Vučević se spominjao kao potencijalno pojačanje za crveno-bele, a Drčelić je otkrio da je došlo do džentlmenskog dogovora između dve strane.

- Bilo je razgovora. Nikola je prvo odličan čovek, ali i veliki zvezdaš. To ne znači da će time automatski biti igrač Crvene zvezde. On je porodičan čovek koji već više od 20 godina živi u SAD, još od srednjoškolskih dana.

Takvi koraci nisu laki i u njegovom slučaju novac apsolutno nije predstavljao nikakav faktor. Mi smo imali džentlmenski dogovor da ukoliko ne bude došla ponuda iz NBA, on obuče dres Crvene zvezde. Pošto je u pitanju vrhunski sportista koji i dalje vodi računa o svom telu i karijeri, jasno je da ta vrata nisu zatvorena - objasnio je prvi čovek kluba.



