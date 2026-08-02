Fudbaler Malmea Jovan Milosavljević nalazi se na meti Crvene zvezde.

U tada rekordnom transferu Železničara, Milosavljević je u januaru otišao u Švedsku, gde je pojačao Malme, iako je i tada Zvezda bila zainteresovana.

Ipak, vezista se nije snašao na severu Evrope, sakupio je svega pet mečeva za Malme, u prvenstvu i kupu, što bi crveno-beli želeli da iskoriste i privole ga da dođe na Marakanu.

Sigurno je da će biti još mnogo promena u sastavu šampiona Srbije narednih dana i nedelja, pogotovo kada se završe kvalifikacije za Ligu šampiona, za Vasilija Kostova postoji ogroman broj ponuda i teško će Zvezda uspeti da ga zadrži, a tu se Milosavljević sjajno uklapa, jer bi kao i Kostov bio bonus u domaćem prvenstvu.