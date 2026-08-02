Na konferenciji za medije pred put u Izrael, javnosti se obratio Dejan Stanković, trener crveno-belih.

- Jedna zahtevna utakmica, protiv dobrog protivnika, koji želi da se nadigrava. Treba nam fokus, koncentracija i vera da možemo da idemo dalje. To je ono što sam ja shvatio tokom ovih par dana analize Ber Ševe.

Prvo pitanje ticalo se odlaska Kangve iz Hapoela.

- To moramo njih da pitamo. Bio je MVP, moraju oni da vide kako će bez njega. Hapoel želi da bude dominantan, a želimo i mi da nametnemo igru. Neće odustajati, nekada i rizikuju previše za moj ukus, za nokaut fazu. Spremamo se za sve njihove opcije. Nisu previše brzi, ali su dovoljno hitri. Mnogo su hrabri. Pokušaćemo da im oduzmemo najjače oružje, tranziciju.

- Rekao sam i za jednog i za drugog protivnika da imaju vrline i mane. Nisam priželjkivao, nego ko god da je došao, rekao sam da je dosta lakše da se otputuje u Mađarsku, logistički mi je to prijalo više. I jedno i drugo bi bilo teško, ako želiš da igrač LŠ moraš da prođeš takve rivale. Neće biti lako, to je sigurno. Dosta pričamo koliko je jak protivnik, a voleo bih da se vidimo koliko smo mi jaki, brzi, nezgodni, tehnički potkovani. Jeste protivnik bio "slab" protivnik iz Severne Irske, ali odnos me je oduševio i kod kuće i u gostima. Želim tu ozbiljnost, iskru u očima da im vidim, da žele da dođu do kraja, da ne odustjaemo. I kad patimo, da to radimo zajedno, pa izađemo kao pobednici.

- Sutra letimo za Grac, spavaćemo u Austriji, nekih 40 kilometara od stadiona, nadam se da se neće menjati ništa zbog vremena odigravanja utakmice zbog vanrednog stanja u Mađarskoj. Posle utakmice se odmah vraćamo u Beograd.

- Videćemo kada izađemo na teren, dva različita vremena, dosta se u Izraelu promenilo i kod nas. Od tada je Zvezda mnogo napredovala. Očekujem sve drugačije. Ne bih se vraćao mnogo u prošlost, odatle se uzmu samo lekcije, tako da ja gledam unapred.

- Svi su zdravi, tako da su slatke muke.

Kada je reč o odlaganju, rekao je:

- Dosta nam je to značilo, vidimo kakve su to temprerature, dug put, veštački teren. Imamo taj džoker, jedan u kvalifikacijama, jedan u plej-ofu da iskoristimo, dobru stvar smo uradili, dosta vrućina utiče.

Što se tiče izgleda tima:

Kraj jula, početak avgusta nije to to, ali sam zadovoljan kako izgledamo iz utakmice u utakmicu i na oko i brojevi. Brojevi trk, šprintevi, volumen, prezadovoljan sam, vidite kakav je pakao napolju. Ja sam prezadovoljan.

- To pominjem od prvog momenta od kada smo dobili protivnika, i kada smo saznali da idemo u Mađarsku. Dostupno je, iako su naši navijači u velikom broju otišli i u Severnu Irsku, tako da me ništa ne iznanđuje. Kao da ću igrati dve utakmice kod kuće, nadam se da ćemo to uspeti da izvedemo. Naši navijači su neprikosnoveni u tome, da nam daju podršku i spremimo revanš pred punim stadionom.