U finalnoj trci je završila kao treća u vremenu 7:21,58. Zlato je osvojila Britanka Luren Henri u vremenu 7:15,11 dok je druga bila Litvanka Viktorija Senkure sa 7:19,22.

Senkuteova je vodila do polovine staze. Tada je odličnu vožnju u drugom delu trke imala predstavnica Britanije koja se posle 500 metara nalazila na četvrtom a na 1000 m na drugom mestu. Tada je pojačala i ubedljivo trijumfovala.

Jovana Arsić je sve vreme bila na trećem mestu i bronzana medalja je još jedan pokazatelj njenog kvaliteta. Sa trenerom Nebojšom Ilićem je ove sezone osvojila Svetski kup u Plovdivu.

Na prvenstvima Evrope Arsićeva je bila treća na Bledu 2023, prva u Segedinu 2024, ovo joj je treća medalja.

Posle zlata koje su osvojili Pimenov i Mačković, Srbija je sada osvojila i bronzu.