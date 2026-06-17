Omladinska (U-19) reprezentacija Srbije okuplja se u nedelju, 21. juna u večernjim časovima u Beogradu, a dan kasnije započinje pripreme za Evropsko prvenstvo u Velsu. Uz Srbiju, još samo šest selekcija izborilo je učešće na smotri najboljih selekcija Evrope, po automatizmu i domaćin turnira Vels.
Pet od osam selekcija učesnica obezbediće svoje mesto na Svetskom prvenstvu za igrače uzrasta do 20 godina, koje se naredne godine održava u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Srbija se nalazi u grupi B sa selekcijama Italije, Hrvatske i Ukrajine. Dve od četiri selekcije obezbediće plasman u polufinale evropskog šampionata.
Srbija će 29. juna igrati prvi meč protiv Italije, a Gordan Petrić saopštio je spisak igrača. Lajcig i Anderleht spustili su "rampu" u poslednji čak i nisu dozvolili Andriji Maksimoviću i Mihajlu Cvetkoviću da se priključe.
GOLMANI:
Vuk DRAŠKIĆ • OFK Beograd
Lazar BALEVIĆ • FK Napredak
Marko KANDIĆ • FK Čukarički
ODBRANA:
Strahinja STOJKOVIĆ • A.S. Sent-Etjen
Stefan MLADENOVIĆ • FK TSC
Ahmed HADŽIMUJOVIĆ • FK Novi Pazar
Nikola SIMIĆ • FK Partizan
Andrej PAVLOVIĆ • OFK Beograd
Mihailo RADIĆ • FK Partizan
Stefan PETROVIĆ • FK Partizan
VEZNI RED:
Vasilije KOSTOV • FK Crvena zvezda
Andrej BAČANIN • FK Bazel
Jovan MILOSAVLJEVIĆ • Malme F.F.
Vasilije NOVIČIĆ • FK IMT
Luka ZARIĆ • FK Crvena zvezda
Dušan MAKEVIĆ • FK Partizan
Đorđe RANKOVIĆ • FK Grafičar
Bogdan KOSTIĆ • FK Partizan
Jovan ĆIRIĆ • FK Mladost Lučani
NAPAD:
Aleksa DAMJANOVIĆ • FK Crvena zvezda
Srđan BOROVINA • FK Radnički 1923
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