

Omladinska (U-19) reprezentacija Srbije okuplja se u nedelju, 21. juna u večernjim časovima u Beogradu, a dan kasnije započinje pripreme za Evropsko prvenstvo u Velsu. Uz Srbiju, još samo šest selekcija izborilo je učešće na smotri najboljih selekcija Evrope, po automatizmu i domaćin turnira Vels.

Pet od osam selekcija učesnica obezbediće svoje mesto na Svetskom prvenstvu za igrače uzrasta do 20 godina, koje se naredne godine održava u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Srbija se nalazi u grupi B sa selekcijama Italije, Hrvatske i Ukrajine. Dve od četiri selekcije obezbediće plasman u polufinale evropskog šampionata.

Srbija će 29. juna igrati prvi meč protiv Italije, a Gordan Petrić saopštio je spisak igrača. Lajcig i Anderleht spustili su "rampu" u poslednji čak i nisu dozvolili Andriji Maksimoviću i Mihajlu Cvetkoviću da se priključe.

GOLMANI:

Vuk DRAŠKIĆ • OFK Beograd

Lazar BALEVIĆ • FK Napredak

Marko KANDIĆ • FK Čukarički

ODBRANA:

Strahinja STOJKOVIĆ • A.S. Sent-Etjen

Stefan MLADENOVIĆ • FK TSC

Ahmed HADŽIMUJOVIĆ • FK Novi Pazar

Nikola SIMIĆ • FK Partizan

Andrej PAVLOVIĆ • OFK Beograd

Mihailo RADIĆ • FK Partizan

Stefan PETROVIĆ • FK Partizan

VEZNI RED:

Vasilije KOSTOV • FK Crvena zvezda

Andrej BAČANIN • FK Bazel

Jovan MILOSAVLJEVIĆ • Malme F.F.

Vasilije NOVIČIĆ • FK IMT

Luka ZARIĆ • FK Crvena zvezda

Dušan MAKEVIĆ • FK Partizan

Đorđe RANKOVIĆ • FK Grafičar

Bogdan KOSTIĆ • FK Partizan

Jovan ĆIRIĆ • FK Mladost Lučani

NAPAD:

Aleksa DAMJANOVIĆ • FK Crvena zvezda

Srđan BOROVINA • FK Radnički 1923