Na UFC spektaklu u beogradskoj Areni, srpski borac Duško Todorović pretrpeo je poraz od Švajcarca Roberta Valentina prekidom u prvoj rundi, ali je reakcijom i ponašanjem nakon meča iz dvorane izašao kao moralni pobednik i pravi šampion.

Todorović je u meč ušao hrabro i od prvog sekunda se borio kao lav. Iako je rival odmah uspeo da prenese borbu na pod i zapreti opasnom „giljotinom„, srpski borac je pokazao ogromnu snagu i karakter, i uspeo je da se izvuče iz prvog naleta i na kratko preuzme kontrolu u parteru. Ipak, u samom finišu uvodne runde švajcarski takmičar je iskoristio trenutak nepažnje, u letu uhvatio čvrst zahvat na podu i primorao Todorovića na prvu predaju u karijeri.

Međutim, najlepše slike večeri usledile su odmah po završetku meča. Umesto da se povuče u svlačionicu razočaran teškim ishodom pred domaćom publikom, Duško je pokazao neverovatnu veličinu. Stao je rame uz rame sa svojim rivalom tokom zvaničnog intervjua i podržao ga dok je Švajcarac pred punim tribinama hvalio srpski narod, nosio srpsku zastavu i pokazivao poštovanje prema našoj zemlji. Todorović je sve vreme stajao sa dostojanstvenim osmehom, bez trunke gorčine.

Kulminacija Todorovićevog fer-pleja dogodila se u momentu kada ga je protivnik zamolio da njegove reči hvale prevede beogradskoj publici. Umesto da mu to padne teško ili da izbegne situaciju, Duško se samo nasmejao i prijateljski mu stavio do znanja da ga je Arena već savršeno razumela i da prevod uopšte nije potreban.

Iako je oktagon ovog puta doneo nepovoljan rezultat za domaćeg borca, Duško Todorović je podsetio na pravu suštinu sporta. Svojim lavovskim otporom u parteru i još većim gospodskim stavom van njega, zaslužio je gromoglasne ovacije cele dvorane koje su potvrdile da ga publika slavi kao pravog šampiona.