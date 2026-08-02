Nekadašnja srpska teniserka oglasila se na društvenim mrežama iz Italije, a pratiocima je pokazala da obilazi čuvene Pompeje.

Nasmejana i vidno raspoložena, Ana je napravila selfi ispred jednog od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na svetu, dok se u pozadini pruža pogled na impresivne antičke građevine.

Sa druge strane, Švajnštajger je rođendan proveo u znaku slavlja. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju sa tortom i dekoracijom, a potom se zahvalio svima koji su mu uputili lepe želje povodom posebnog dana.

Iako su posle razvoda krenuli odvojenim putevima, javnost i dalje pomno prati svaki njihov potez. Tako su se gotovo u isto vreme na društvenim mrežama našle dve potpuno različite slike - Bastijan u rođendanskoj atmosferi, a Ana u turističkoj avanturi među vekovima starim zidinama Pompeja.

Nije poznato da li je popularni Švajni ovaj dan proveo sa svojom novom izabranicom ili sa svojim sinovima jer je na fotografiji koju je podelio sa pratiocima sam.