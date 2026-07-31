Karlos Alkaraz je ponovo na terenu. Španski teniser je odradio prvi trening nakon višemesečne pauze zbog povrede zgloba desne ruke.

Poslednji turnir koji je odigrao bio je u Barseloni, nakon čega je morao da propusti Rolan Garos i Vimbldon. Postojala je bojazan da bi mogao da preskoči i US open, ali je sada počeo pripreme za poslednji grend slem sezone, gde će braniti titulu.

Alkaraz je odradio trening na svojoj akademiji u Mursiji. Španac se pojavio sa novim imidžom, odnosno frizurom.

Podsetimo, US open je na programu od 30. avgusta do 13. septembra.