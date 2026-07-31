Filip Petrušev je u dva navrata nosio dres Crvene zvezde, a sada se prisetio prvog mandata na Malom Kalemegdanu.

Bilo je to u sezoni 2022/23, kada je crveno-bele sa klupe predvodio Duško Ivanović.

Petrušev se tokom gostovanja u podkastu na kanalu na kanalu MeridianTV dotakao saradnje sa iskusnim stručnjakom.

- Dok smo radili sa Duškom Ivanovićem, kod kojeg sam mnogo napredovao i zaista voleo da treniram, bilo je zanimljivih anegdota. Voleo je da imamo po dva treninga dnevno, što pre njegovog dolaska nije bila praksa. Gotovo svakog ponedeljka ili utorka imali smo po dva treninga. Drugi je formalno bio označen kao opcioni. Kada smo to videli, nismo bili oduševljeni, jer je sezona već bila u toku. Branko, kao kapiten, otišao je kod Duška da ga pita za taj drugi trening. Duško nam je rekao da ne moramo da dođemo, da postoji ELPA, ali da će onda taj jedan trening trajati dva, tri ili četiri sata. Vrlo brzo smo shvatili da je ipak bolje da odradimo oba treninga.

Petrušev kaže da je Ivanović imao i kazne.

- Duško je imao čitavu gomilu papira. To je bio njegov pravilnik koji je svaki igrač morao da potpiše. Da je, recimo, Džabari bio kod nas, sigurno bi bio sankcionisan. Morao si da poštuješ apsolutno sva pravila, od dolaska na trening, preko oblačenja, do rada na treningu. Svakog igrača najviše zaboli kada mu uzmeš novac. I u Dubaiju imamo nešto slično, pa se i tamo plaćaju kazne.