Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, čini se, nije omiljen samo među "zvezdašima". Ostrvljani jako dobro poznaju čoveka koji je jedan deo karijere proveo i u Premijer ligi igrajući za Stouk. Navijači Larna cene takve uspehe, a posebno su se oduševili reprezentativcem Austrije.

Imali su simpatične konverzacije i tokom utakmice u Severnoj Irskoj, a znali su da nagrade njegove lepe poteze. Odgovorio im je Arnautović posle meča i pokazao da je pravi sportista.

Nakon što je izašao iz igre, pozdravio se sa klupom Larna, a onda se okrenuo ka njihovim navijačima i aplaudirao im.