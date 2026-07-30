Luka Ilić je prethodnog leta napustio Zvezdu u transferu vrednom 2.000.000 evra. Na veliko zadovoljstvo Veljka Paunovića je postao novi igrač Ovijeda. Ipak, odlazak srpskog stručnjaka sa klupe uticao je na status Zvezdinog deteta, a odmogla je i povreda…

Godinu dana kasnije, tema je Ilićeva budućnost u klubu, koja je trenutno pod znakom pitanja. Srpski vezista je pod ugovorom sa Ovijedom do 2028. godine, a ponuda navodno nije manjkalo.

Kako prenose španski mediji, Ilić je odbio opcije da nastavi karijeru Francuskoj, Izraelu i Turskoj, a razlog je želja da se dokaže u Ovijedu.

Navodno je izrazio želju da ostane, jer je uveren da uveren da može da povrati svoju najbolju formu i pokaže svoje kvalitete u Segundi.