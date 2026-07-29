Naime, najbolji tim Hrvatske se provukao protiv švajcarske ekipe, koja je imala dva gola prednosti nakon prvih 45 minuta. Ipak, Beljo i Kačavenda su uspeli da pogode, odveli su meč u produžetak, a tamo je na scenu stupio Moris Valinčić, čijim je golom Dinamo uspeo da se plasira u treće kolo.

Loše vesti za Zvezdu su upravo zbog toga što je ovo bila poslednja šansa da izbegne najveću minu u četvrtoj rundi - atinski AEK koji predvodi Marko Nikolić.

Grčki tim će tako ostati nepovlašćen i potencijalno bi mogao da bude rival izabranicima Dejana Stankovića na poslednjoj prepreci za ulazak u Ligu šampiona. Postoji i minimalna, skoro nemoguća mogućnost da do ovog raspleta ne dođe, ali je potrebno da Iberija u Slovačkoj preokrene 2:0 protiv Slovana ili da AGF napravi svojevrsno iznenađenje i nadoknadi tri gola zaostatka protiv Leha.