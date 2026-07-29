Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino odredio je 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 40 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo, preneo je danas AP.

Sredstva za ovu ponudu obezbedila je investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Infantino je predstavio ovu "jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje", a u pismu je objasnio zašto želi da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora.

Ova podružnica bi upravljala takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, kao što su Svetsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i Svetsko klupsko prvenstvo.

- Moja je dužnost i odgovornost kao predsednika FIFA da vama, našim članicama, predstavim predlog koji menja igru. Ukoliko želite da ga prihvatite, paket od 10 milijardi dolara će postati dostupan od 1. januara 2027. godine, otvarajući sledeću fazu našeg zajedničkog putovanja. Ako želite da zadržite status kvo i odbijete predlog, još imamo planirano proširenje programa 'Napred' (Forward) od 2.7 milijardi dolara za razvoj fudbala, kao što je prethodno predstavljeno. Po novom predlogu, ukupno za predstojeći ciklus koji počinje od 1. januara 2027. svaka članica imaće mogućnost pristupa do 40.000.000 dolara - navodno piše u pismu dostavljenom članicama FIFA.

Predlog, koji je u utorak predstavljen uz podršku investicione kompanije Trajv Kapital, čiji je osnivač Džošua Kušner, odmah je izazvao žestoke reakcije iz Evropske fudbalske unije (UEFA), koja je saopštila da je granica pređena i da SP "nije vlasništvo koje FIFA može da proda".

UEFA je ranije danas najavila da će do kraja nedelje održati hitan video-sastanak i moguće je da će se pokrenuti pitanje mogućnosti bojkota SP.