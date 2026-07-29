Bilo je samo pitanje trenutka kada će doći do eskalacije odnosa između FIFA i UEFA. Videlo se tokom Svetskog prvenstva i poteza Đanija Infantina koji su nailazili na osudu Aleksandra Čeferina i Evropske kuće fudbala, reklo bi se sa pravom.

Ipak, Infantinu nije bilo dosta rekordne zarade od Mundijala ove godine, pa je odlučio da proda udeo u FIFA privatnim kompanijama.

- Ovo prelazi granicu koju fudbalska upravna tela nikada ne smeju da pređu. UEFA ovo shvata izuzetno ozbiljno. Svaki nacionalni fudbalski savez mora učiniti isto. Svi akteri moraju učiniti isto: lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom se trguje – naročito ne uz potpuni nedostatak transparentnosti o tome ko bi od toga imao finansijsku korist. Niko od nas ne poseduje fudbal. On nije vlasništvo FIFA da bi ga ona prodavala - piše u oštrom tonu UEFA.

Bilo je samo pitanje trenutka kada će buknuti rat između dve najjače organizacije, a veliko je pitanje koja će strana pobediti.